مصر للطيران تعلن تعديل مواعيد رحلاتها إلى مطار رفيق الحريرى

جدة - نرمين السيد - أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أن جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار رفيق الحريرى بلبنان فى الفترة من 25 مارس حتى 21 أبريل 2023 سوف تقلع قبل موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.





وذلك فى ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار رفيق الحريرى بالعاصمة اللبنانية بيروت بشأن بدء تطبيق التوقيت الصيفى فى لبنان اعتبارا من منتصف ليل 20 و21 أبريل بدلاً من منتصف ليل 25 و 26 مارس.

وناشدت الشركة العملاء المسافرين على متن رحلات مصر للطيران خلال الفترة المذكورة عاليه مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أى هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضى 090070000 أو الرقم الدولى 97142306666+ أو الرقم الدولى 96612229777+ أو زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحى.

وللمسافرين من داخل لبنان يمكنهم أيضاً الاتصال بالأرقام التالية: 01980465 / 01980165.

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