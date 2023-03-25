وزير الرى: توصيات للتعامل مع تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - وعرض الدكتور سويلم، ويوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اليابانى لمؤتمر الأمم المتحدة، نتائج "الحوار التفاعلى حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود" والذى عقد برئاسة مصرية يابانية مشتركة.

وفى كلمته أمام الجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن الحوار التفاعلى المنعقد باليوم السابق تناول قضايا المناخ المرتبطة بالمياه، والتدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المائية وسبل اتخاذ إجراءات ملموسة فى هذا المجال.

وألقى الدكتور سويلم الضوء على التحديات الرئيسية والإجراءات التى تم التأكيد عليها خلال الحوار التفاعلى للتغلب على هذه التحديات، فنتيجة لتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم نتيجة تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

وانتهى الحوار التفاعلى لعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ مثل (تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها - تطوير واعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه - العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمى يسهم فى العمل المناخى والحد من مخاطر الكوارث - تعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والإجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة - البناء على ما تحقق فى مؤتمر COP27 من اتفاق بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر فى إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار - أهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التى ستنتج عن المؤتمر الأمم المتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس فى مجال المياه والمناخ فى السنوات القادمة).