جدة - نرمين السيد - ناشد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المواطنين مستخدمى الطرق الصحراوية والإقليمية بالمحافظة، بضرورة توخى الحذر أثناء السير على الطرق بسب هبوب عاصفة ترابية شديدة على بعض الطرق، ومتوسطة على طرق أخرى، تؤثر على مستوى الرؤية.





وقال محافظ قنا، أن الطرق التى تعرضت للعاصفة الترابية هى ( قنا - سفاجا، قنا - سوهاج الصحراوى الشرقى، قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى، قنا - سوهاج الصحراوى الغربى، قفط - القصير، الطريقين الزراعى الشرقى والغربى، مطالبا المواطنين بتخفيض السرعات وتشغيل الإشارات الضوئية، مؤكدا أنه يتم مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وأنه فى حال تزايد حدة العاصفة وانعدام الرؤية سيتم غلق الطرق فورا، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات المادية لحين انتهاء العاصفة. يذكر أن محافظ قنا وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية تنتج عن أى تغير مفاجئ فى الأحوال الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا يناشد مستخدمى الطرق بتوخى الحذر بسبب العاصفة الترابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.