القاهرة تشارك فى «ساعة الأرض» بإطفاء الإنارة بنسبة 50%

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ستشارك مساء اليوم السبت فى الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة؛ لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة وجميع المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات.





وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن مشاركة العاصمة فى هذا الحدث تأتى ضمن مشاركة مصر لدول العالم فى هذا الحدث الحضارى الذى يشارك فيه معظم دول العالم بهدف توجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأشار محافظ القاهرة أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسؤولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.

ويذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام 2007 وشارك بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة الأرض" ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية.