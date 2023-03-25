وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن مشاركة العاصمة فى هذا الحدث تأتى ضمن مشاركة مصر لدول العالم فى هذا الحدث الحضارى الذى يشارك فيه معظم دول العالم بهدف توجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأشار محافظ القاهرة أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.
كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسؤولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.
ويذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام 2007 وشارك بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة الأرض" ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة تشارك فى «ساعة الأرض» بإطفاء الإنارة بنسبة 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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