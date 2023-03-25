4000 جنيه.. القوى العاملة تعلن فرص عمل للفتيات بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، توفير 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وذلك من خلال أيام مفتوحة للتوظيف بفروع المحافظة بـ كل من: سيدى سالم ومطوبس وبيلا والرياض والحامول ودسوق، وذلك للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة من المقيمين بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحين للعمل بها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية داخل سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة: "توفير فرص العمل للفتيات بفروع المؤسسة من خلال أسام مفتوحة للتوظيف، محددا أيام التقديم بكل منطقة كالتالى: سيدى سالم يوم الاثنين 3/4/2023 بمقر الفرع ش السادات أمام بنك مصر وموقف كفر الشيخ، برج أحمد درويش وشهرته العربى الساعه 10 صباحا، وفرع مطوبس يوم الثلاثاء 4/4/2023 بمقر الفرع ش طريق المستشفى امام مدرسة التجارة عمارة الدكتور سليمان بجوار البنك الزراعى الساعه 10 صباحا، وفرع بيلا يوم الأربعاء الموافق 5/4/2023 بمقر الفرع مدخل بيلا أمام مجمع المواقف بجوار كشك المرور الساعه 10 صباحا.

وفرع الرياض يوم الاثنين الموافق 10/4/2023 بمقر الفرع 47 ش البحر بجوار البنك الزراعى برج الحبيب الساعة 10 ص، وفرع الحامول، ويوم الثلاثاء الموافق 11/4/2023 أمام مستشفى الحامول بجوار البنك الأهلى أعلى مطعم العمدة الساعه 10 ص، بالإضافة إلى فرع دسوق، ويوم الأربعاء الموافق 12/4/2023 ش الشركات أمام مسجد السمادونى وكوبرى البدالة اعلى محل المرسى لقطع الغيار الساعة 10 صباحا.

وأضاف مدير المديرية أن هذه الوظائف توفر العديد من المزايا للفتيات منها راتب 4000 جنيه مع بداية التعيين، وحوافز ومتغيرات، وتأمين صحى عام وخاص، وتأمينات اجتماعية، مع فـــرص للتـــرقى، وعمل وثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا، وإجازة أسبوعية الجمعة والسبت كما يمكن التواصل من خلال خدمة WhatsApp 01280434414 ، 01024956781 ، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط من هنا للحصول على تلك الفرص.