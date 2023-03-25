”القوى العاملة ” : فرص عمل للفتيات بكفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 02:28 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم السبت عن توفير فرص عمل جديدة بمحافظة كفر الشيخ ،وبحسب بيان فإن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ أكدت على توفير 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ، وذلك من خلال أيام مفتوحة للتوظيف بفروع المحافظة بـ : سيدي سالم و مطوبس و بيلا و الرياض و الحامول و دسوق ، وذلك للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة من المقيمين بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية داخل سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة :" توفير فرص العمل للفتيات بفروع المؤسسة من خلال أسام مفتوحة للتوظيف ، محدداً أيام التقديم بكل منطقة كالتالى : سيدي سالم يوم الاثنين ٣/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع ش السادات امام بنك مصر و موقف كفر الشيخ برج احمد درويش و شهرته العربي الساعه ١٠ صباحا ، وفرع مطوبس يوم الثلاثاء ٤/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع ش طريق المستشفى امام مدرسة التجاره عمارة الدكتور سليمان بجوار البنك الزراعي الساعه ١٠ صباحا ، وفرع بيلا يوم الأربعاء الموافق ٥/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع مدخل بيلا امام مجمع المواقف بجوار كشك المرور اعلي الكبابجي الساعه ١٠ صباحا ، وفرع الرياض يوم الاثنين الموافق ١٠/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع ٤٧ ش البحر بجوار البنك الزراعي برج الحبيب الساعة ١٠ ص ، وفرع الحامول ، ويوم الثلاثاء الموافق ١١/٤/٢٠٢٣ امام مستشفى الحامول بجوار البنك الاهلي اعلي مطعم العمدة الساعه ١٠ ص ، بالإضافة إلى فرع دسوق ، ويوم الأربعاء الموافق ١٢/٤/٢٠٢٣ ش الشركات امام مسجد السمادوني و كوبري البدالة اعلي محل المرسي لقطع الغيار الساعه ١٠ صباحاً .

واضاف مدير المديرية ، ان هذه الوظائف توفر العديد من المزايا للفتيات منها راتب ٤٠٠٠ جنيه مع بداية التعيين، وحوافز ومتغيرات، وتأمين صحى عام وخاص، وتأمينات اجتماعية ، مع فـــرص للتـــرقى ، وعمل وثيقة تأمين على الحياة ، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا ، واجازة أسبوعية الجمعة والسبت كما يمكن التواصل من خلال خدمة WhatsApp 01280434414 ، 01024956781 ، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط https://forms.gle/8MjAtjqMN59J6kn27 للحصول على تلك الفرص