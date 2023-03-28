وزير الرى يتابع الموقف المائى والإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 12:29 مساءً - الدكتور سويلم : الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين

- رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة ، والوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى

- إنشاء نظام إنذار مبكر بالمواقع الساخنة بالترع ومتابعتها من خلال منظومة التليمترى

- مراجعة ٤٥٠ من محطات الخلط الوسيط ، والمرور على محطات الرفع بعدد من المواقع الساخنة

- دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لدراسة قدرتها الاستيعابية ومدى احتياجها للتكريك من عدمه

- المرور على الترع من خلال لجان تابعة للوزارة للاطمئان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة ، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف المائى وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، وأنه تم رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة ، موضحاً أن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات بنجاح وبأقل معدلات من الشكاوى ، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً .

وأضاف سيادته أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إنشاء نظام إنذار مبكر بالمواقع الساخنة بالترع ومتابعتها من خلال منظومة التليمترى ، كما تم مراجعة محطات الخلط الوسيط بعدد ٤٥٠ محطة رفع تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة ، كما تم المرور على محطات الرفع بعدد من المواقع الساخنة (محطات اسوان - محطات الفيوم - مغذيات بنى سويف) لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة ، كما يجرى دراسة قطاعات عدد من الترع الرئيسية لدراسة قدرتها الاستيعابية ومدى احتياجها للتكريك من عدمه .

كما تم المرور على الترع من خلال لجان تابعة للوزارة للاطمئان على موقف أعمال التطهيرات بهذه الترع ، وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بمواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف الجارية ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري ، ونهو التطهيرات قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، كما وجه سيادته بالإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات مع المرور الدورى على المجارى المائية لضمان جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف ، والمرور على محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها لضمان جاهزيتها ، و وحدات الطوارئ النقالى لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، والسيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الدكتور/ رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والسيد المهندس/ حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والسيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيد المهندس/ نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ سامى سعد - مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والسيد الأستاذ الدكتور/ جمال محمد القصار - مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ ياسر رسلان - مدير معهد بحوث النيل ، والسيد الأستاذ الدكتور/ حسام سيف - مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية ، والسيد المهندس/ علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والسيد المهندس/ سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيدة المهندسة/ سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .