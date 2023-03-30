وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لتكليفه بإرسال طائرة لنقل أحمد عمر هاشم من مالطا لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 10:31 مساءً - وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليفه بإرسال طائرة لنقل أحمد عمر هاشم من مالطا لمصر.

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: باسمي واسم جميع علماء الأوقاف وأئمتها أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بسرعة تسيير طائرة خاصة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء من مالطا إلى القاهرة، حيث اضطرت ظروفه الصحية الطائرة التي كانت تنقله إلى دولة الجزائر إلى الهبوط اضطراريا في مطار مالطا، وما أن علم الرئيس بذلك حتى وجه بتسيير طائرة خاصة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم، تقديرًا لمكانته العلمية وهو ما يعد تقديرًا من الرئيس لمكانة العلم والعلماء.

وأضاف وزير الأوقاف: نسأل الله (عز وجل) أن يجزي الرئيس خير الجزاء، وأن يمن على الدكتور أحمد عمر هاشم بالشفاء العاجل.