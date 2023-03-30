مسلسل الصفارة الحلقة 8.. هيبة وقوة أحمد أمين تقربانه من آية سماحة مجددا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 10:31 مساءً - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين الذى يتم عرضه على قناة dmc، رغبة شفيق (أحمد أمين) في ترك على البلطجة والفتونة ويخبر والدته وداد (أنعام سالوسة) بذلك، إلا أنها ترفض تماماً، لأنها ترى أنهم أصبحوا لهم قيمة ووضع وسط الكل بسبب الفتونة في حين تطلب منه الإقلاع عن السجائر، ثم يدخل شفيق غرفته ويتفاجأ بوجود نمر على سريره ويفقد وعيه مباشرة.

يسترجع شفيق بالفلاش باك مواقف من طفولته وأوقات الضعف التي عاشها في المدرسة، حيث كان يدخل في خناقات ويتعرض للضرب من الأشخاص الأقوى منه، ويشكى أمره لوالده (محمود البزاوى)، ويخبر شفيق أخيه وجيه (طه دسوقى) بأنهما ستركان شغل الفتونه ويفتتجان شركة سياحة جديدة لأن هذا العالم ليس عالمهم.

يذهب شفيق إلى تجمع الأصدقاء ويجد شيرين (آية سماحة) وعلاء (حاتم صلاح) وأول لقاء بينهم بعد سنوات منذ تركه شركة السياحة، ويحاول علاء خلال اللقاء السخرية من ملابس شفيق إلا أن الأخير يرد عليه بطريقة الفتوات ويخبرهم بأنه يربى نمر على سريره ليتفاجئوا بالقوة التى يتمتع بها شفيق، لتقف شيرين مع شفيق وتخبره بأن علاء ليس الشخص المناسب لها، وإنما تبحث عن شخص قوى وله هيبة مثله، يعزمها على يوم تحضر اجتماع شفيق مع المعلمين الفتوات والبطجية حتى ترى بنفسها العالم.

مواعيد عرض الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

الصفارة الحلقة 8

مسلسل الصفاره الحلقة 8