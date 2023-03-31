السيسى يوجه بنقل الدكتور أحمد عمر هاشم من مالطا إلى مصر عبر طائرة مجهزة

جدة - نرمين السيد - وجَّه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة؛ بعدما وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، من مالطا إلى القاهرة.





ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لجهوده الحثيثة فى متابعة حالة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية فى مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة. وكان العالم الجليل فى أحد المؤتمرات، وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى فى دولة مالطا.

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