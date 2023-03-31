وزير الأوقاف يشكر الرئيس على توجيهاته بنقل الدكتور عمر هاشم إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد مختار جمعة، باسمه وباسم جميع علماء الأوقاف وأئمتها، خالص الشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتوجيهه بسرعة تسيير طائرة خاصة لنقل العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء من مالطا إلى القاهرة.





وقال الوزير، فى تصريحات له، إنه نظرا لظروف عضو هيئة كبار العلماء الصحية اضطرت الطائرة التى كانت تنقله إلى دولة الجزائر للهبوط اضطراريا فى مطار مالطا. وأضاف: "فور علم الرئيس السيسى وجَّه بتسيير طائرة خاصة مجهزة لنقله؛ تقديرًا لمكانته العلمية وهو ما يعد تقديرًا من الرئيس لمكانة العلم والعلماء". ودعا وزير الأوقاف الله، عز وجل، أن يجزى الرئيس السيسى خير الجزاء، وأن يمن على فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم بالشفاء العاجل.

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