الأهلى: الداخلية قدمت كل الدعم والمساندة.. ونشكر كل رجال الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 10:27 مساءً - أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، خطابًا إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوجه فيه الشكر والتحية لكل رجال الأمن، على رأسهم السيد الوزير، بعد تقديم كل الدعم والتسهيلات للنادي الأهلي وجماهيره في مباراة الهلال السوداني أمس، في ختام دور المجموعات من دوري رابطة الأبطال.

جاء في الخطاب تأكيد النادي على عظيم امتنانه لما قامت به وزارة الداخلية من مساندة في هذه المباراة، بدأت بموافقة الوزير على السماح بحضور 50 ألف مشجع، ساعدوا الفريق على تحقيق الفوز، فضلًا عما لاقته جماهير الأهلي من تعاونٍ وتعاملٍ راقٍ من رجال الأمن، عند الدخول والخروج من بوابات الاستاد وفي المدرجات، وكان هناك تناغم بين كل عناصر المنظومة، ساهم في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بمصر وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

وفي الختام وجّه مجلس إدارة الأهلي التحية لكل رجال الأمن، عما يتحملونه من متاعب من أجل إقامة كل الأنشطة الرياضية محليًا وقاريًا، ومساندة الأندية خاصة عند تمثيلها للبلاد في البطولات الدولية.