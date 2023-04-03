جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، صورا من استقبال محمد بن سلمان للرئيس فى المطار. وقالت القناة، إن الرئيس السيسى عقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السيسى فور وصوله جدة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.