عاجل.. ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسى على مائدة سحور فى جدة

جدة - نرمين السيد - ورحب لى العهد السعودى بالرئيس السيسى فى بلده الثانى السعودية، واستعرضا الطرفان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه.

وقالت القناة، أن الطرفين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما بحثا مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى وقت سابق، نشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورا خاصة من اللقاء الأخوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، الذى عقد منذ قليل.

وكشف جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى السعودية، آخر مستجدات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسعودية.

وقال الوصيف، إن الرئيس السيسى وصل إلى جدة فى ساعة متأخرة من أمس الأحد، إذ تأتى هذه الزيارة فى وقت مهم للغاية، وهو وقت تشهد المنطقة فيه أحداثا مهمة جدا، خاصة بعد رجوع العلاقات بين الجانب السعودى والإيرانى.

وأوضح الوصيف، أن الأحداث التى يمر بها العالم هى محل حديث واهتمام الطرفين، وهناك جانب من المباحثات ستكون عن الجانب السياسى والاقتصادى بين البلدين، إضافة إلى طرح ملف سد النهضة.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، عند وصوله إلى جدة أمس.

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، صورا من استقبال محمد بن سلمان للرئيس فى المطار.

وقالت القناة، إن الرئيس السيسى عقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى