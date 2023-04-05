كيف كان النبى يلاطف أصحابه؟.. الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أصحابه ويلاطفهم، ويشاركهم طعامه".

وأضاف: "فيروى جابر بن عبد الله أنَّه كان جالسًا فى يومٍ من الأيام، فأتى النبى وأشار إليه أن يأتى معه، وأخذ بيده ذاهبًا به إلى إحدى حجرات زوجاته، فدخل النبى وأذِن لجابر أن يدخل، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأهله: "هلْ مِن غَدَاءٍ؟ فَقالوا: نَعَمْ، فَأُتِى بثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ".

وتابعت الإفتاء: "فأخَذَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قُرْصًا، فَوَضَعَهُ بيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ، فَوَضَعَهُ بيْنَ يَدَى، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ، فَكَسَرَهُ باثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بيْنَ يَدَيْهِ، وَنِصْفَهُ بيْنَ يَدَى، ثُمَّ قالَ: هلْ مِن أُدُمٍ؟ قالوا: لا إلَّا شيءٌ مِن خَلٍّ، قالَ: هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ".