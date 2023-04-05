الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء (تفاصيل بدرجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 27 16

بنهـا 26 15

دمنهور 25 16

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 16

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 28 16

نخل 25 10

كاترين 23 08

الطور 28 16

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 17

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 16

السلوم 22 13

سيوة 25 14

رأس غارب 28 16

الغردقة 31 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 30 18

شلاتين 31 17

حلايب 27 16

أبو رماد 30 15

رأس حدربة 27 16

الفيوم 27 16

بنى سويف 28 16

المنيا 28 13

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 33 15

الأقصر 34 14

أسوان 35 18

الوادى الجديد 32 17

أبوسمبل 34 16