المشاط: دعم الشركات الناشئة محور رئيسى من محاور العمل مع شركاء التنمية

جدة - نرمين السيد - وحرصت وزيرة التعاون الدولى، على الاستماع إلى آراء واستفسارات الملحقين الدبلوماسيين الجدد، حول معرفتهم بدور وزارة التعاون الدولى والعلاقات بين مصر وشركاء التنمية سواء من الدول أو المؤسسات الدولية، مؤكدة أن العلاقات مع شركاء التنمية سواء ثنائيين أو متعددى الأطراف لا تقوم على مفهوم تلقى المعونات لكنها شراكة وطيدة تقوم على تلبية الأولويات الوطنية والاستراتيجيات المختلفة التى تنفذها الدولة، ومعايير الحوكمة الداخلية وكذلك معايير الحوكمة للمؤسسات المختلفة، من أجل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن حرص الدولة المصرية على المصالح المشتركة والتوازن فى العلاقات السياسية مع الدول المختلفة، يعزز دور وزارة التعاون الدولى فى تنفيذ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ودعم العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من الدول والمؤسسات، لاسيما وأن الدول فى النهاية هى أعضاء ببنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية وتصوت على كل القرارات التى يتم اتخاذها وهو ما يعكس أهمية هذه العلاقات المتوازنة فى تعزيز التعاون سواء كان ثنائى أو متعدد الأطراف.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن هناك تكامل وتنسيق مستمر بين وزارتى التعاون الدولى، والخارجية، إلى جانب كل الجهات الوطنية الأخرى، تحت مظلة إطار الحوكمة المتعلق بالاتفاقيات الخارجية والتمويلات التنموية التى تحصل عليها الدولة، حيث أن أى اتفاقية مشتركة سواء مع الدول أو المؤسسات الدولية تخضع لعملية تدقيق ومراجعة من كافة الجهات والأطراف المعنية للتأكد من ملائمتها للخطط والاستراتيجيات والمصالح الوطنية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى الفارق بين التمويلات التنموية التى تتيحها وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية والتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، لافتة إلى أن ما يتميز به التمويل التنموى هو أنه طويل الأجل يتم سداده على فترات تصل إلى 30 عاما، كما أنه بفائدة ميسرة للغاية، سعيا من الدول والمؤسسات الدولية لمساندة جهود التنمية فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أنه من أجل ذلك فهناك تنافس شديد من تلك الدول على التمويلات التنموية لكن مصر لها خصوصية وعلاقات ممتدة مع شركاء التنمية ووضوح فى صياغة المشروعات والتنفيذ يمكنها من تنفيذ خططها المتعلقة بالتعاون الإنمائى.

وعرفت وزيرة التعاون الدولى، الملحقين الدبلوماسيين الجدد، بمبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التى تمثل إطار عمل وزارة التعاون الدولى، وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وأوضحت "المشاط"، أنه على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2020، كان التعاون متعدد الأطراف محل اختبارات متتالية، لإظهار مدى قدرته على دعم جهود الدول للخروج من الازمات المتتالية التى يمر بها العالم، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف فى التعامل مع التطورات المتتالية بدءا من جائحة كورونا مرورا بالتحديات الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية والتغيرات المناخية.

وتابعت: من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك استطعنا التغلب على إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا من خلال عقدت منصات افتراضية تضم كافة شركاء التنمية إلى جانب الجهات الوطنية والوزراء المعنيين، لعرض الخطط والآليات التى تعمل من خلالها الدولة على مواجهة الجائحة، ودفع جهود التنمية المستدامة، موضحة أن منصة التعاون التنسيقى المشترك تحقق العديد من المميزات من أهمها التكامل بين جهود شركاء التنمية والتنسيق المستمر فى دعم القطاعات المختلفة وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات تحت مظلة هذه المنصة.

كما أشارت إلى جهود مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة قائلة: أثمرت المطابقة عن خريطة تفاعلية تضم كافة التمويلات التنموية مصنفة وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وتضم المشروعات موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شركاء التنمية، بما يتيح منصة للجهات الوطنية وشركاء التنمية والمعنيين بجهود التعاون الإنمائى لمعرفة التقدم المحرز فى دعم رؤية الدولة لتحقيق الأهداف الأممية 2030، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلى.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن المشروعات المنفذة فى ضوء التعاون الإنمائى، تأتى تحت مظلة رؤية وأولويات الدولة، ويشارك شركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتطرقت "المشاط"، إلى الدور الذى يقوم به شركاء التنمية فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية حيث وصلت التمويلات التنموية على مدار 3 سنوات للقطاع الخاص لنحو 7.3 مليار دولار، سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما استعرضت جهود تمكين المرأة من خلال "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وتمكين الشباب والفتيات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية الشراكات الدولية فى دعم العمل المناخى وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن مصر فى ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيا NDCs، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد أطلقت وزارة التعاون الدولى، عدة مبادرات خلال مؤتمر المناخ من أهمها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، وإطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، لتحفيز التمويل المناخى للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولى، عن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى يمثل تجمعا للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وانعقد فى نسخته الثانية خلال سبتمبر الماضى، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل 60 يوما من مؤتمر المناخ وكانت فعالياته ونقاشاته بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP27.

واختتمت وزيرة التعاون الدولى، لقائها مع الملحقين الدبلوماسيين الجدد، بعرض الأفلام الترويجية التى تم إعدادها فى إطار الشراكة مع شبكة سى إن إن الدولية، ضمن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو الترويج لقصص مصر التنموية، وعرض فيلم حول نتائج التقرير السنوى للوزارة لعام 2023.