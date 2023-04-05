أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - كاليفورنيا
تلتقى رئيسة تايوان تساى إنج-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى فى ولاية كاليفورنيا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بكين
يقوم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بزيارة إلى الصين تستغرق يومين يلتقى خلالها نظيره الصينى شى جين بينج ويُجريان نقاشات معمقة حول الحرب فى أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام فى إطار القانون الدولى، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
بكين
تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بزيارة إلى الصين حيث يتم خلال الزيارة مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
موسكو
يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى بزيارة إلى روسيا يجرى خلالها محادثات مع وفد حكومى روسى تركز على ملف عمل المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
القاهرة
يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.
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