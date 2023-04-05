المدة الأخيرة.. التضامن تهيب بالجمعيات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة التضامن الاجتماعى، بالجمعيات والمؤسسات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل 12 إبريل الحالى، معلنة تقديمها كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدنى لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقى أو إلكترونى، مؤكدة على أن هذه هى المدة الأخيرة، ولن يتم مد المدة مرة أخرى وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.





وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، على أهمية قيام مؤسسات المجتمع الأهلى سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى بتقديم مستندات توفيق الأوضاع قبل 12 أبريل 2023، حيث إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد أوجب على كافة مؤسسات المجتمع الأهلى توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.



كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 فى 11/1/2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونظرا إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع فى 12/1/2022 صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 فى 11/4/2022 بمد فترة توفيق الأوضاع ستة أشهر ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من الوزير المختص وبالفعل تم إصدار قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 602 بتاريخ 11/10/2022 بمد مدة توفيق الأوضاع إلى 11/4/2023.

وأضافت القباج، أن المجتمع المدنى فى مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدنى على المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدنى بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ثم ظهر جليا فى تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى.



وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون تتمثل فى الآتى:



1- محضر اجتماع مجلس إدارة - أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى.



2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التى تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى.



3- لائحة النظام الأساسى بعد التعديل، ويتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية (www.ngo.eg) ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلى قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها فى توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.

وأعلنت القباج أن نحو 35,653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعى واتحاد إقليمى قد انتهوا من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32,222 طلب كامل البيانات والمستندات، مشيرة إلى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تم إصدار قرار توفيق أوضاع لهم، مما يؤكد على ثقة هذه المنظمات فى زيادة مساحة وحرية العمل الأهلى فى مصر وفقا لما تم النص عليه فى القانون.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى حالة عدم قيام مؤسسات المجتمع الأهلى بتوفيق أوضاعها وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات التى كفلها القانون والمتمثلة فى حصر كافة الكيانات التى لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقا لأحكام القانون.