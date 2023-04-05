النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 01:30 مساءً - تستمر الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" في إطار خطة وزارة النقل للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية

حيث تناشد السكة الحديد السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات

كما تؤكد على ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصه بهيئه السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات