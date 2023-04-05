ليست امتحانات.. تفاصيل المهام الأدائية لطلاب رابعة وخامسة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - ومن الضرورى حضور الطلاب حصص المهام الأدائية، إذ يخصص لها 35 درجة من مجموع كل مادة، ولكن فى ذات الوقت لا يجب التعامل معها على أنها امتحانات.
ما هى المهام الأدائية؟
والمهام الأدائية عبارة عن أنشطة وليست امتحانات بالمعنى المتعارف عليه، تستهدف قياس مدى اكتساب الطلاب المهارات التى تدربوا عليها خلال الفصل الدراسى فى كل مادة، ونتائجها تمثل دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من كل مادة، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتين دراسيتين.
وتتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بمخرجات التعلم المستهدف تحقيقيها، كما تناسب مستوى المتعلم وطبيعة المادة، وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.
وعند تنفيذ المعلم المهام الأدائية عليه مراعاة التالى:
يوضح للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منه.
يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.
يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.
بعد ذلك ينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه وبإمكانه الاستعانة بالكتاب المدرسى.
وتدخل المهام الأدائية ضمن نظام التقييم بنظام التعليم الجديد 2.0، الذى انطلق اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، ووصل هذا العام لمحطة الصف الخامس الابتدائى.
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