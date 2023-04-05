عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيس "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص، فى زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيساً لقبرص فى فبراير الماضى.





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