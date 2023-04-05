القباج: بنك ناصر يوقع بروتوكول لطرح شهادة جديدة بمسمى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة، وذلك لطرح شهادة جديدة تحت مسمى شهادة "حياة كريمة " تعمل على غرار منتج شهادة "زاد الخير" بذات الأحكام الشرعية على أن يحول نصف العائد من الشهادة عند الاستحقاق كحد أدنى إلى الحساب الرئيسى لمؤسسة حياة كريمة بفرع القاهرة ببنك ناصر الاجتماعى، لتكون هذه المبالغ نواة لتحقيق الأهداف والمشروعات التنموية المشتركة بين الطرفين.





وقع البروتوكول من جانب بنك ناصر الاجتماعى مصطفى عمر رئيس قطاع الأعمال المصرفية بالبنك، وعهود وافى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

ويأتى البروتوكول فى إطار إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية بمفهومها الأعم والأشمل فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك شراكة مستمرة ومتواصلة مع مؤسسة "حياة كريمة"، كما أن المؤسسة لديها أياد بيضاء فى تطوير قرى الريف المصرى، مثنية فى الوقت ذاته على إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وآخرها مبادرة " كتف فى كتف".

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" تعد من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التى كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأضافت القباج أن بنك ناصر الاجتماعى يسعى إلى تطوير خدماته المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية عبر تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الجهات، وذلك بهدف توفير الرعاية المتكاملة، والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام، حيث يعد البنك أحد أكبر المصارف العاملة فى السوق المصرى والذى يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البنك يقدم دورًا حيويًا ومهمًا فى المجتمع المصرى، موضحة أن مدة الشهادة تبلغ سنة وثلاث سنوات على أن يتم صرف العائد الذى يتم تحديدة طبقاً للسياسات الإئتمانية المطبقة لدى البنك سنويا، ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه بالكامل وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر، كحد أدنى يتم توجيهه للمؤسسة والحد الأدنى للشهادة 500 جنيه للأفراد والمؤسسات.