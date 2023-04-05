طقس الخميس.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.





وتوقع الخبراء شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 26 18

6 أكتوبر 27 17

بنهــــا 26 18

دمنهور 25 17

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 17

المنصورة 26 18

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 26 18

طنطا 25 17

دمياط 23 18

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 23 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 09

كاترين 22 08

الطور 30 17

طابا 26 16

شرم الشيخ 30 18

الإسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 26 17

مطروح 26 13

السلوم 27 15

سيوة 29 11

رأس غارب 31 16

الغردقة 31 16

سفاجا 30 17

مرسى علم 31 18

شلاتين 32 18

حلايب 27 16

أبو رماد 31 15

رأس حدربة 27 17

الفيوم 26 17

بنى سويف 27 18

المنيا 28 12

أسيوط 29 15

سوهاج 30 16

قنا 34 18

الأقصر 33 17

أسوان 33 18

الوادى الجديد 32 16

أبوسمبل 31 15

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