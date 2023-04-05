متحدث الصحة: افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الصناعي في ”الحوض المرصود”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:23 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود».

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوحدة بها أحدث جهاز في العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر عن سرطانات الجلد، وتشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج، وكذلك تشخيص مشكلات تساقط الشعر، وقياس شدة مرض الصدفية واستخدامات أخرى متعددة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن الوحدة تُعد الأولى في مصر لتشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي.

وأضاف أنه جرى تجديد غرفة عمليات جراحات الجلد مجهزة، بناء على أعلى المقاييس العالمية بحوائط وأرضيات وأسقف مقاومة للبكتيريا، وذلك لعمل عينات الجلد الجراحية، وتمهيدًا لإنشاء وحدة متخصصة في الجراحات الجلدية.

ومن جانبه، أشار الدكتورأحمد صادق مدير مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود» إلى افتتاح معمل الديرماتوباثولوجى المزود بعشرين ميكروسكوب ووحدة تحضير انسجة الجلد، لافتا إلى أن المركز أصبح مجهزا لتدريب الديرماتوباثولوجى على مستوى الجمهورية، كما جرى تحديث مكتبة المستشفى وإدخال انترنت فائق السرعة وتزويدها بأحدث المراجع والدوريات العلمية وأجهزة الكمبيوتر.

وقال إنه من المقرر إجراء الكشف عن بُعد للأمراض الجلدية والتناسلية وربطه بكل محافظات الجمهورية، وستكون مستشفى القاهرة للجلدية والتناسلية المركز الرئيسي، كما يجرى تنظيم العمل بالمستشفى من خلال ميكنة شباك التذاكر وملفات المرضى.

أضاف أنه جرى تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في الأمراض الجلدية لـ 217 ألف و980 مترددا على مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

جدير بالذكر، أن المستشفى تأسست عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي، وقاعة محاضرات كبرى، بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التى تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد ووحدة التشخيص عن بُعد.