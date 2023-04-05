”الحكومة”: الإثنين 17 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:23 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

عيد شم النسيم

عيد شم النسيم هو من أقدم الأعياد المصرية، يتم الاحتفال به كل عام وخلال يوم عيد شم النسيم يحرص المصريون على الخروج من منازلهم إلى الاحتفال في الحدائق والبحر والنيل مع تناول البيض الفسيخ وغيره من الأسماك المملحة، وللعام الثالث يأتي عيد شم النسيم خلال أيام رمضان.

يوم الإثنين 17 أبريل 2023 الذي يوافق 26 رمضان هو موعد الاحتفال بعيد شم النسيم، وفي حالة تطبيق الحكومة قرار ترحيل يوم إجازة شم النسيم سيكون الخميس الموافق 29 رمضان، وهو ما جعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن هناك اتجاه الحكومة لإصدار قرار بترحيل شم النسيم إلى بعد عيد الفطر، وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء