تعيين عبود ماهر متحدثا رسميا لوزارة التجارة والصناعة

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس أحمد سمير، ووزير التجارة الصناعة، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفى عبود ماهر مستشارًا إعلاميا ومتحدثًا رسميا للوزارة.



جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس أحمد سمير، ووزير التجارة الصناعة، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفى عبود ماهر مستشارًا إعلاميا ومتحدثًا رسميا للوزارة. الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفى عبود ماهر يعمل نائبًا لمدير تحرير جريدة الأهرام، ولديه خبرة تمتد على مدار 18 عامًا فى المجال الصحفى والإعلامى.

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