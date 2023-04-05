البابا تواضروس يكرم خريجى معهد «بولس الرسول»

جدة - نرمين السيد - بدأ الحفل بالصلاة، ثم قدمت الدكتورة شيرين سيف مديرة المعهد عرضًا عن رؤية المعهد وأحلامه وخطته وما أنجزه حتى الآن، وقدم ثلاثة من الخريجين شهادات عن تأثير دراستهم بالمعهد على حياتهم وخدمتهم.

وبعد ذلك ألقى القمص داود لمعى المشرف على المعهد كلمة، شكر خلالها قداسةَ البابا على دعمه وأبوته الصادقة للمعهد وفكره ورسالته، ومتابعته الحكيمة لخطوات النمو والانتشار.

وبعدها ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة أثنى خلالها على عمل المعهد الخدمى والدور الهام الذى يقوم به، وأشار قداسته إلى أن الكنيسة لها:

- أيقونة "هى الأسرة"

- جوهرة "هى الرهبنة"

- منارة "هى استقامة التعليم".

وفى الختام كرّم قداسته خريجى المعهد ووزع عليهم شهادات الدبلوما المعروفة باسم "DOME"، ثم التقط صورًا تذكارية مع الخريجين ومجلس المعهد والمحاضرين به.

حضر اللقاء، إلى جانب القمص داود لمعى، القمص بولس چورچ، والقس لوقا ماهر كاهنَا كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا فى مصر الجديدة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.