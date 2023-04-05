«التعليم والتدريب المهنى» بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الأيزو

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى عن إدارة التعليم والتدريب المهنى وتطور دورها فى إعداد الكوادر المهنية
فى التخصصات المختلفة، أعقبه تسلم اللواء طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى شهادات
تجديد الاعتماد من المهندس محمد رمضان المدير التنفيذى للمؤسسة المانحة لشهادات "الأيزو"، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا الجهة المانحة للشهادات العالمية.
وتعد إدارة التعليم والتدريب المهنى إحدى الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة التى تعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية القادرة على إصلاح وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات المستخدمة بالقوات المسلحة، وتأهيل أعداد من المجندين على المهن والحرف المختلفة طبقاً لمتطلبات سوق العمل قبل انقضاء مدة خدمتهم، وتحرص الإدارة على تطبيق سياسات الجودة بمفهومها الشامل لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير الدولية خلال مراحل الإعداد والتأهيل.
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