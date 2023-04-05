البابا تواضروس يستقبل وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ‎آسيا والأمم المتحدة فى المملكة المتحدة، والسفير جاريث بايلى سفير بريطانيا فى مصر والوفد المرافق لهما.





تحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة وتحدث كذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة منذ القرن الأول الميلادى التى تعد أقدم مؤسسة مصريه على أرض مصر، واليوم تنتشر الكنيسة فى كافة أنحاء العالم، ولفت إلى أن أول كنيسة قبطية تم انشاؤها فى أوروبا كانت فى لندن.

ومن جهته أشار الوزير البريطانى إلى الدور الفعال الذى يقوم به الأقباط فى المملكة المتحدة.

وعن طبيعة الشعب المصرى، أشار قداسة البابا إلى الطبيعة الفريدة التى تم اكتسابها من نهر النيل حيث يحيا جميع المصريين حول النهر لذا يصف المصريون أنفسهم، بأنهم "أبناء النيل".

وأكد قداسته على أن المصريين حاليًّا فى حالة تماسك ويعملون سويًّا على بناء مصرنا الجديدة، مشيرًا إلى أهم ثلاثة تحديات تواجه بلادنا اليوم، وهى التعليم والاقتصاد والإعلام، وأن أى دعم لبلادنا فى ملف التعليم سوف يكون له الأثر الطيب، وأننا نعمل جميعًا لتكون بلدنا مصر النموذج المثالى الذى يتمثل به العالم أجمع فى التعايش السلمى.

وعن دور الكنيسة فى المجتمع وفى التعليم بالأخص أكد قداسة البابا أن الكنيسة لها دور روحى وأيضًا دور اجتماعى وتنشئ مدارس فى مصر تخدم كل المصريين من خلال المكتب البابوى للمشروعات.

وعن ملف حقوق الإنسان أشار قداسة البابا إلى أن مصر تواجه نسبة فقر كبيرة وتعمل جاهدة على تلبية الاحتياجات الأساسية أولًا، وأن الحق فى الحياة الكريمة يأتى قبل أى شئ.