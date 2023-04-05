عاجل.. نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى:

اسمحوا لى أن أعرب عن سعادتى البالغة، باستقبالكم اليوم بالقاهرة، وترحيبى بزيارتكم الأولى إلى مصر، كرئيس لجمهورية قبرص الصديقة، وتقديرى البالغ، لأن تكون مصر هى وجهتكم الإقليمية الأولى، عقب انتخابكم كرئيس لبلادكم، الأمر الذى يعكس حرصنا المشترك، على العلاقات المتميزة التى تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين.

واسمحوا لى يا فخامة الرئيس، أن أشيد فى هذا السياق بإسهاماتكم المقدرة، خلال السنوات الماضية، فى تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، من مختلف مواقع المسئولية التى شغلتموها سابقا؛ كما لا يفوتنى كذلك، الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق "نيكوس أناستاسيادس"، فى تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا، وبما قام به من جهد صادق فى هذا الصدد على مدار عشر سنوات.

السيدات والسادة،

انطلاقا من حرصنا على تقوية شراكتنا الثنائية، فقد استعرضت مع فخامة الرئيس خلال مباحثاتنا اليوم مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، واتفقنا على أهمية الاعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى كافة جوانب التعاون الثنائى، وعلى رأسها التعاون فى قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائى ونقل الغاز القبرصى لمحطتى الإسالة فى مصر، أو التعاون فى أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة؛ وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى، ودعم التعاون فى جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلا عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة.

كما توافقت مع فخامة الرئيس القبرصى على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسى إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى هذا الصدد أكدت لفخامة الرئيس على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. كما أكدت لفخامته كذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعى تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أى طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

لقد كان لقاؤنا اليوم كذلك فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثى بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الاعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثى والتى سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجارى.

كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى ليبيا فى أقرب وقت، وشددنا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت لفخامة الرئيس ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.

كما أطلعت فخامة الرئيس القبرصى على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب فى التنمية، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائى الذى لا تفريط فيه.

فخامة الرئيس،

اسمحوا لى ختاما أن أرحب بكم مجددا فى القاهرة، معربا عن تطلعى لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيدا من الزخم لشراكتنا الاستراتيجية وللصداقة التقليدية التى تجمع بين شعبينا وبلدينا.

وشكرا.