جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسهامات رئيس قبرص المقدرة، خلال السنوات الماضية، فى تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، من مختلف مواقع المسئولية التى شغلتموها سابقا؛ مضيفا : كما لا يفوتنى كذلك، الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق "نيكوس أناستاسيادس"، فى تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا، وبما قام به من جهد صادق فى هذا الصدد على مدار عشر سنوات.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى، نيكوس خريستودوليديس: "انطلاقا من حرصنا على تقوية شراكتنا الثنائية، فقد استعرضت مع الرئيس القبرصى خلال المباحثات مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، واتفقنا على أهمية الاعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة". ولفت الرئيس السيسى أنه توافق مع الرئيس القبرصى على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسى إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد الرئيس السيسى على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: شددت على ثوابت رؤية مصر إزاء أهمية تحقيق الأمن فى شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.