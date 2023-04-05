السيسي يؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:23 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن اللقاء مع الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص شهد التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ قليل، بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسا لقبرص في فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم.