معلومات الوزراء يحتفل باليوم الدولى للرياضة من أجل التنمية والسلام (صور )

جدة - نرمين السيد - ويأتى اليوم الدولى للرياضة هذا العام فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية لدعم الرياضة والرياضيين المصريين، وتحسين بنيتها التحتية، وتوفير الفرص الرياضية للشباب والتزامها بتعزيز بنية تحتية رياضية متكاملة ومستدامة فى كافة انحاء الجمهورية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، وأيضا تعزيز التعاون الدولى فى مجال الرياضة وتبادل الخبرات والمعرفة. وهو ما ظهر انعكاسه جليا فى العديد من الإنجازات سواء على المستوى الدولى أو المحلى.

حيث حصدت مصر 10 ميداليات فى بطولة العالم لرفع الأثقال مؤخرا، وحل المنتخب المصرى لكرة اليد فى المركز السابع عالميا فى بطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد خلال شهر يناير الماضى.

بينما صُنف الدورى المصرى الأعلى من حيث القيمة السوقية فى القارة الإفريقية، وذلك بنحو 166.73 مليون يورو، بينما جاء فى المرتبة الثانية الدورى الجنوب إفريقى بنحو 157.59 مليون يورو، وجاء النادى الأهلى المصرى فى المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية من حيث القيمة السوقية، وذلك بنحو 29.55 مليون يورو، بينما جاء الزمالك فى المرتبة الثالثة، بنحو 20.58 مليون يورو.

وفى سياق متصل، صرح وزير الشباب والرياضة، ان الاستثمار فى القطاع الرياضى فى مصر خلال الفترة من 2018 حتى 2022، شهد تطورات ملحوظة أبرزها على صعيد البنية الإنشائية الشبابية والرياضية، تملك مصر بشكل عام 1018 ناديًا و4050 ملعبًا خماسيًّا و4374 مركز شباب و7 مراكز تنمية رياضية ووحدات طب رياضى، وخلال 2018/ 2022 حصدت مصر نحو 2646 ميدالية واستضافت نحو 289 بطولة على جميع المستويات الدولية والقارية والعربية.

وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعى الشباب والرياضة أكثر من 39.5 مليار جنيه، وإجمالى استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية نحو 2.8 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات المشروعات الصغيرة والخدمية فى السنوات الأربع الماضية 2.4 مليار جنيه. كما تم إنشاء مصنع النجيل الصناعى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وهو المصنع الوحيد فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، ويعمل على توفير فرص عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، والتى تم إنشاؤها كشركة مساهمة مملوكة لوزارة الشباب والرياضة.

وفى السياق نفسه جاء مشروع المدينة الأولمبية على رأس مشروعات تعزيز البنية التحتية للرياضة المصرية، والتى تشكل بإمكاناتها الكبيرة نقلة نوعية فى الرياضة المصرية.

إذ تم إنشاؤها وفق معايير عالمية لتعزيز قدرة الدولة المصرية على استضافة المحافل الرياضية الدولية الكبرى مثل دورات الألعاب الأولمبية والإفريقية؛ وضمت المدينة الرياضية استاد لكرة القدم يسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع 8 آلاف متفرج، ومجمع لرياضة الاسكواش، ومجمع حمامات سباحة أولمبية، ومجمع ميادين رماية «22 ميداناً»، وملاعب تنس، وفروسية.

وتشتمل المدينة أيضا على مستشفى للطب الرياضى، ومتحف رياضى، وفندق ومبنى للمراسم والاستقبالات والاحتفالات، وجدارية من الرخام تحمل تصميم التراث الرياضى المصرى، ومسرح رومانى، ومناطق للعائلات والأطفال، ومنطقة إدارية، ومنطقة تجارية، وقاعات مناسبات، وأماكن انتظار السيارات.

ومن المقترح أن تصبح المدينة هيئة اقتصادية لها مجلس إدارة يتشكل من مجموعة من الجهات المعنية ومدير تنفيذى لإدارة عمليات التشغيل.

وعلى صعيد آخر وفى إطار رقمنة كافة الخدمات الحكومية؛ تعاون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة الشباب والرياضة معا فى إطلاق شبكة معلومات الشباب والرياضة من أجل تعزيز التحول الرقمى بالوزارة، والتى تعد شبكة قومية تهدف لخلق بنية معلوماتية قوية للرياضة المصرية تتسم بالحداثة والدقة والجودة، ويمكن من خلالها التعرف على أهم مؤشرات الرياضة المصرية.

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