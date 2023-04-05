أجواء مبهجة.. حفل إفطار جماعى لفريق موقع دوت الخليج (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك فى حفل الإفطار رئيس التحرير التنفيذى الكاتب الصحفى محمود بسيونى، والكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والكاتب الصحفى خالد ناجح، رئيس تحرير مجلة الهلال، والكاتب الصحفى والخبير الحقوقى وائل على.

كما شارك أيضا فى حفل الإفطار مدير المالتى ميديا، أحمد الصياد، ومديرو التحرير، شحاتة سلامة، ومصطفى أمير، وإلهامى سمير، وعدد كبير من الزملاء بالموقع، من مختلف الأقسام.

ويحرص الزملاء فى دوت الخليج على إقامة حفل إفطار سنوى، خلال شهر رمضان كريم، فى جو يسوده الود والمحبة وروح الأسرة الواحدة.