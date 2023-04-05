رئيس قبرص: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس، إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مصر هى وجهته الثانية للخارج بعد زيارته لليونان، وذلك له أهمية رمزية كبيرة، ومشيرا إلى أن هذا يعكس إرادتنا السياسية الواضحة لتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع مصر.





وأضاف الرئيس القبرصى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية، أن لديه مسئولية سياسية واضحة لتعزيز التعاون والتناسق مع مصر ، متابعا: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل". ولفت الرئيس القبرصى إلى أهمية التقارب بين المناهج فى التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية والتى تعتمد على احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أهمية التعاون فى مجال الطاقة، الذى يعد جزءا لا يتجزأ من العلاقات الاستراتيجية فى مصر.

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