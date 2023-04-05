رئيس قبرص: اتفقت مع الرئيس السيسى على عقد الاجتماع الثانى للجنة المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 09:30 مساءً - قال نيكولاس حريستودوليدس الرئيس القبرصي: نعمل على تعزيز الشراكة مع مصر، متابعا :"شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل".

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قصر الاتحادية :"ناقشت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع الرئيس القبرصى: "اتفقت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين، وسنكون داعمين للتقارب بين مصر والاتحاد الأوروبى".