قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يواجه الرجاء المغربي فى ربع النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 10:27 مساءً - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة نارية أمام الرجاء بطل المغرب في دور ربع نهائي المسابقة القارية للنسخة الحالية 2022-2023.

ويعتبر النادى الأهلى صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات متفوقا على مواطنه الزمالك ومازيمبي أصحاب الوصافة بخمس بطولات لكل منهما.

وجاءت الأندية المتأهلة دور الـ8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المتأهلة إلى تصنيفين، يضم الأول متصدرى المجموعات الأربع، والثاني أصحاب الوصافة، ويلتقى فريق من التصنيف الأول مع آخر من الثانى باستثناء الفريقين اللذان وقعا معًا بالمجموعة.

ضوابط قرعة دوري أبطال أفريقيا

وهناك ضابط وحيد فقط في قرعة ربع النهائي، وهو ألا يلتقي فريقان من نفس المجموعة ببعضهما البعض في هذا الدور، أما إذا كان الفريقان من نفس الدولة، فمن الممكن أن يلتقيا بصورة طبيعية، على أن تكون مباراة الإياب عمومًا بملعب الفريق المتصدر لمجموعته.

ووفقا للإعلان السابق للكاف، فإن مباريات الذهاب يفترض أن تُلعب يومي 21 و22 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 28 و29 أبريل.

ويلتقى الأهلى مع أحد أندية الصدارة، باستثناء صن داونز الجنوب أفريقى، الذى تواجد مع المارد الأحمر فى نفس المجموعة بدور المجموعات، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

يواجه الأهلى واحداً من الفرق الثلاثة التى تأهلت فى صدارة مجموعتها، وهى: الوداد مُتصدر المجموعة الأولى، أو الرجاء البيضاوى مُتصدر المجموعة الثالثة، أو الترجى مُتصدر المجموعة الرابعة.