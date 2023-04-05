الرئيس القبرصى: نعمل على تعزيز الشراكة مع مصر

جدة - نرمين السيد - ووجَّه "السيسى" خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، الشكر إلى مصر على موقفها فى دعم سيادة قبرص، مشيرًا إلى مصر تستضيف 7 ملايين لاجئ ولها دور كبير فى وقف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر لها دور كبير وفاعل فى حل القضية الفلسطينية.
وذكر أنه ناقش مع الرئيس السيسى تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفق مع نظيره المصرى على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين، وسنكون داعمين للتقارب بين مصر والاتحاد الأوروبى.
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