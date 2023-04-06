وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بروافع القصير والكوامل بحرى

جدة - نرمين السيد - تفقد اليوم الأربعاء، الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج في حضور مايكل وديد مدير الإدارة الصحية بسوهاج، سير وانتظام العمل بالوحدة الصحية بروافع القصير لمتابعة سير العمل بها و انتظام العاملين والكوادر الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بمتابعة سير العمل وتكثيف المرور على الوحدات الصحية لضمان تقديم الخدمات الطبية المنوطة بها للمواطنين.





وأشاد وكيل وزارة الصحة بالإنضباط وتواجد العاملين ومستوى النظافة ومكافحة العدوى، مشيدا بإقبال المواطنين علي الوحدة حيث تفقد عيادة تنظيم الأسرة وعيادة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة كبار السن وتفقد الصيدلية، وعيادة الأسنان.

وشدد وكيل وزارة الصحة أثناء التفقد على ضرورة تحديث ملفات المرضى المترددين على الوحدة بصورة مستمرة ويوميا، ومراجعة واستكمال بياناتهم على تذاكر العيادات الخارجية، وذلك لسهولة ميكنة الخدمات الصحية والتواصل مع المرضي مستقبلاً.

كما شدد أيضا على استخدام الموارد والمستلزمات المتاحة دون تقصير مع المرضى، موجها حديثه إلى شباب الأطباء قائلا إننا هنا لخدمة أهالينا من المرضى، مؤكدا علي رسالة الطب السامية والانسانية.

وفى نفس السياق، تفقد النجار وحدة الكوامل بحري وتستضيف قافلة طبية بها ضمن خطة وزارة الصحة لإقامة قوافل طبية علاجية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام القافلة علي مدار يومى الأربعاء والخميس 5/6 أبريل 2023.

حيث قام وكيل وزارة الصحة في حضور سحر عواجة مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بسوهاج، بتفقد العيادات المختلفة والمعمل والآشعة والصيدلية ومتابعة سير العمل بالقافلة، كما تفقد باقي الأنشطة الأخرى التى تقدم للمواطنين من خلال القافلة وخدمات التوعية والتثقيف الصحى.

ومن جانبه، أشاد النجار بانضباط العاملين بالقافلة والتسجيل الدقيق لبيانات المرضى الخدمة المقدمة بها موجهاً بضرورة متابعة المرضى المحولين للمستشفيات المختلفة من خلال القافلة لإجراء الفحوصات المتقدمة المتخصصة والعمليات الجراحية.



كما أضاف أن القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن الأكثر احتياجا لتلك الخدمات وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن.



ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر عواجة إلى أن القافلة تشهد إقبالاً كبيراً من مواطني القرية والقرى المجاورة.