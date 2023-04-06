البابا تواضروس يكرم متميزين فى الرياضة والرسم وقيادات لعبة البيسبول (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم قداسة البابا تواضروس الثانى اثنين من أبطال مصر الرياضيين، أحدهما فى لعبة "كرة البوتشيا" الخاصة بذوى الإعاقة الحركية، والذى حصل على عدة بطولات فى هذه اللعبة السنين الماضية. والأخرى حائزة على الميدالية الفضية فى إحدى المسابقات الدولية فى الرسم.





كما كرم قداسته قيادات لعبة البيسبول لدعمهم ذوى القدرات الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى عقده مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعن بطل لعبة "كرة البوتشيا" قال قداسته: "نهنئ ملاك يسرى فؤاد جرجس البالغ 18 سنة، ونوع الإعاقة حركية بنسبة ضمور فى المخ، ومارس لعبة "كرة البوتشيا"، وهى تعتبر رياضة تُمارس فردية أو جماعية، وتعتمد على الاستراتيجية والدقة فى اللعب، وتستهدف فئة الإعاقة الحركية العميقة، وتُلعب فى ملعب مستوى وناعم مستطيل الشكل، تدور المباراة بين فريقين، ويُوزع على كل فريق ستة كرات ملونة ويوجد كرة چوكر، ويقوم كل لاعب بمحاولة إلقاء الكرات الخاصة به لأقرب مسافة ممكنة من الكرة الچوكر، ويفوز اللاعب الذى يقوم بتجميع أكبر عدد من النقاط.

وحصل "ملاك"على المركز الأول فى بطولة كأس مصر بميدالية ذهبية وميدالية فضية، وأيضًا مركز أول فى بطولة الجمهورية عام 2018 ومركز أول بطولة بورسعيد عام 2020، ومركز أول عن بطولة الجمهورية عام 2021، ومركز أول بطولة جمهورية مرتين فى عام 2023، وحصل فى الزوجى على مركز أول وميدالية ذهبية وبالمركز الثانى بميدالية فضية، وسافر إلى إيطاليا ليُمثل مصر فى تصفيات الأوليمبياد الخاص الذى سيتم فى باريس العام المقبل 2024، وكان ممثل منتخب مصر فى هذه التصفيات، مواليد ٢٠ ديسمبر 2005.

وأهداه قداسة البابا بروازًا "وَهَا أَنَا مَعَكَ، وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ" (تك ٢٨: ١٥)، والتقطت له ولأسرته صورًا تذكارية مع قداسة البابا.

أما عن الفنانة الصغيرة "سارة" قال قال قداسته: ""أهنئ الطالبة سارة مرقس زاخر فانوس، والتى حصلت على الميدالية الفضية فى مسابقة "لمحات عن الهند" عام 2022، فى مرحلة ثانوى محافظة القاهرة، وهذه المسابقة أقامها المركز الثقافى الهندى وسفارة الهند فى مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، واشترك بها 4600 مشارك من كافة المراحل الدراسية من 431 مدرسة، حيث قامت برسم أحد آلهة الهند الذى يرمز للنجاح والحكمة والبدايات الجديدة "جانيشا"، وتم تكريمها من سفير الهند.

وحصلت سارة على العديد من المراكز فى مسابقة الموهوبين على مستوى المديرية، وحصلت على المركز الرابع فى المسابقة التى أقيمت فى ملتقى الجامعات، ومسابقة تصميم لوجو لهيئة الطاقة النووية العام الماضى، وأهدت قداسة البابا تواضروس بورتريه من رسمها، وأهداها قداسة البابا بروازًا "لاَ تَخَفْ لأَنِّى مَعَكَ، وَأُبَارِكُكَ" (تك ٢٦: ٢٤) من مدرسة سانت مارى للغات بحلوان".

وكذلك كرم قداسة البابا اللواء إبراهيم الشريف المشرف والمنسق العام للاتحاد العربى والمصرى للبيسبول والسيدة رضا محمود فرغلى رئيس الجمعية المصرية للبيسبول للتنسيق مع المركز الثقافى لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم لتمثيل مصر فى المحافل الدولية فى لعبة البيسبول.

ومن المقرر أن يشارك أبناء الكنيسة القبطية من خلال المركز الثقافى القبطى فى البطولة الدولية بغانا فى الشهر المقبل وهذه البطولة مؤهلة لكأس العالم.