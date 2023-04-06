محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير فى شوارع الدقى والعجوزة (صور)

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لمحافظ الجيزة بـ حى الدقى وحى العجوزة، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع والميادين للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الإلتزام بمواصفات الجودة.
وشملت جولة المحافظ متابعة الأعمال الجارية بشارع المراغى بحى العجوزة، حيث وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال بتوفير أقصى مساحة للطريق لتسهيل حركة المركبات ومنع الانتظار العشوائى للسيارات مع الاحتفاظ بمساحة آمنة للأرصفة لحركة المارة؛ استجابة لشكاوى المواطنين الواردة فى هذا الشأن، وتطوير أكشاك الكهرباء والغاز ورفع ناتج الأعمال أولا بأول وتهذيب الأشجار على جانبى الطريق.
وفى شارع حسين الجيزاوى، شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق الجارية وإعادة الشئ لأصله وإستكمال أعمال التطوير الخاصة بالشوارع والميادين المحيطة بمعهد القلب وإضفاء اللمسة الجمالية عليها وتوفير إستراحات حضارية لخدمة المترددين على المعهد والمنشأت الأخرى بمحيطه.
وكلف المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال التطوير بشوارع كافور والسلولى وإعادة الأمور إلى أصلها أسفل كوبرى المشاة بمحيط متحف محمود خليل لمواكبة أعمال التطوير التى تمت بشارع النيل السياحى.
رافق المحافظ، خلال الجولة الليلية، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى، واللواء ياسر سامى، رئيس حى العجوزة .
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