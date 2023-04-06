البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الفطر 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيوافق يوم الجمعة 21 أبريل الجارى؛ استنادًا إلى الحسابات الفلكية التى قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.





وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، فى بيان، أمس الأربعاء، أن هلال شهر شوال أيام سوف يولد مباشرة فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من رمضان الموافق 20 أبريل "يوم الرؤية". وأضاف أن هلال العيد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين "24 - 29 دقيقة". وأشار إلى أنه فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين "10 – 35 دقيقة".

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