البابا تواضروس يعلن قرارا بشأن اجتماعه الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التى ألقاها البابا تواضروس الثانى، مساء أمس الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة وشعب الكنيسة، حيث تم نقلها عبر القنوات المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووجه قداسة البابا تواضروس الثانى، جموع الأقباط بضرورة الاستفادة من الأيام المتبقية للصوم الكبير، والاهتمام بالصلاة وعمل الخير ومساعدة الآخرين، وألا ينشغل أحد بالمظاهر الشكلية للاحتفال بالأعياد، بل يكون هناك اهتمام روحى من قبل الجميع.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثانى فى وقت سابق اليوم، حفل تخريج أول ثلاث دفعات من معهد القديس بولس الرسول لدراسات الخدمة، والذى أقيم فى المقر البابوى بالقاهرة.