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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7-4-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7-4-2023

مهنياً: اقتراحاتك تلقى قبولاً جماعياً من أرباب العمل، لكن العبرة تكون في التنفيذ بجهد واحتراف.

عاطفياً: أمامك عدة خيارات لتعزيز العلاقة بالشريك، وهذا ما ينعكس ايجاباً عليكما.

صحياً: القيام ببعض الأعمال اليدوية بين حين وآخر يساعد في التخفيف من حدة التوتر.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 7-4-2023

مهنياً: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع.

عاطفياً: غيرة الشريك غير مبرّرة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك.

صحياً: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7-4-2023

مهنياً: يطرأ ربما ما يجعلك مرتاباً فكن مستعداً للدفاع عن نفسك واحذر بعض الأعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات .

عاطفياً: تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة .

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنّبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل الحبيب المفاجئ .

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7-4-2023

مهنياً: قد تحدث بعض التغيرات في عملك، ما يضعك أمام بعض المشكلات التي لا بد من حلها

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي حارّ وبتمتين بعض الروابط، وملاحقة بعض العلاقات التي لا تنفعك لا تؤدي الى اي نتيجة .

صحياً: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة .

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 7-4-2023

مهنياً: تتهوّر كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل .

عاطفياً: قد تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرّض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك .

صحياً: تفاؤلك الدائم يحول دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر .

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7-4-2023

مهنياً: يوم ترابي بامتياز وواعد بلقاء محبب مع الاصدقاء والجماعات التي ترتاح اليها، ودعم من قبل بعض النافذين .

عاطفياً: تكون انتقائياً في اختيار أصدقائك لأنك تشعر بانسجام لطالما كنت تبحث عنه في علاقاتك العاطفية .

صحياً: على الرغم من أن حيويتك هي على خير ما يرام فإن حياتك المهنية تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر .

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7-4-2023

مهنيا: يسمح لك الظرف اليوم بعقد اتفاق مع بعض المحيط، وتتمتع بطاقة كبيرة على تمييز الأمور.

عاطفياً: مؤشرات إيجابية من الشريك، والسبب هو إيجاد مناخ ملائم لتصحيح الأخطاء.

صحياً: الحوار الحاد ينعكس سلباً على اعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-4-2023

مهنياً: قد يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن التركيز ضروري لتمرير المرحلة.

عاطفياً: الاستقرار العاطفي غير مهدَّد، والعلاقة بالشريك على أفضل ما يكون.

صحيا: بفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7-4-2023

مهنياً: تعطي جهودك نتائج جيدة على الرغم من الضغوط التي أخّرتك في الآونة الأخيرة .

عاطفياً: بإمكانك تسوية المشكلات وإيجاد الحلول للنزاعات التي تطورت أخيراً مع الشريك .

صحيا:ً تمنح نفسك بضعة أيام راحة للتخلص من أعباء الحياة العملية والاستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة .

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7-4-2023

مهنياً: يبتسم لك هذا اليوم ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر او عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك .

عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك .

صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً .

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7-4-2023

مهنياً: استفزاز الزملاء قد يعرّضك لموقف صعب، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة .

عاطفياً: عليك ان تشرح للشريك مبرّر غياباتك الطويلة عنه، فهذا يوضّح الصورة أكثر .

صحياً: وظف وقتك بطريقة فضلى وبشكل يتلاءم مع متطلباتك إذا كنت لا تريد إرهاق نفسك بسرعة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7-4-2023

مهنياً: التحرك السريع يوفّر عليك المطبّات ويخلصك من العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.

عاطفياً: في حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو الأفضل، فاطمئن .

صحياً: إذا كنت متعباً بعض الشيء حاول الخروج أكثر والاحتفال مع الأصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضلى للراحة واستعادة نمطك الاعتيادي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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