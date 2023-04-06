مدبولى يتابع مع رئيس هيئة التأمين الاجتماعى عددا من ملفات العمل

جدة - نرمين السيد - واستعرض اللواء جمال عوض خلال اللقاء مساء أمس خطة تطوير المقرات التأمينية للهيئة فى إطار مساعى التحول الرقمى، بما فى ذلك مكاتب المنطقة التأمينية، التى تضم الإدارات التخصصية لأداء وظائف الهيئة فى كل نطاق جغرافى، ومكاتب خدمة المواطنين، والمستثمرين، والتى تشمل مجمعات المصالح الحكومية ومكاتب البريد والخدمات المتنقلة.

وأوضح رئيس الهيئة أن خطة عمل الهيئة لتطوير المقار التأمينية، ستشمل 292 مقرا، يحتاج 247 مقرا منها للتطوير، و30 مقرا لتوفير بدائل، و14 مقرا للإنشاء الجديد، وذلك وفق محددات تقوم على تحسين بيئة العمل للعاملين لأداء الخدمة التأمينية رقميا، وكذا توافر أماكن لائقة لاستقبال المتعاملين مع الهيئة، من المستثمرين والمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إنهاء التعامل الورقى بالتزامن مع تنفيذ خطـة الربط مع مختلف الجهــات، وتدشين هوية بصرية للهيئة بصورة تعكس رؤيتها ورسالتها.

واستعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نتائج تطوير عدد من المقار التأمينية، ومكاتب خدمة المستثمرين، ومراكز الخدمات التأمينية المتنقلة، والتى تعكس نقلة حضارية ورقمية مميزة، لتيسير إتمام المعاملات، والنهوض بأداء الهيئة، التى تخدم قرابة 13.8 مليون مؤمن عليه، و10.9 مليون صاحب معاش ومستحق.

كما تطرق إلى ملف تحديث نظم المعلومات والتحول الرقمى بالهيئة؛ وأكد جمال عوض أنه جار الانتهاء من عناصر مشروع التطوير والتى تتضمن تطوير بيئة العمل، وأشار فى السياق ذاته إلى ما يخص تدريب عناصر الهيئة، وذلك من خلال شقين هما التدريب التقنى لفريق إدارة النظم، تدريبا عمليا ونظريا، وما يتضمنه من إسناد مهام المحاكاة للنظام الجديد، وكذا التدريب الفنى للمستخدمين، الذى يتضمن جانبين؛ تدريبا نظريا لإعداد المدربين، وتدريب المستخدمين، لافتا إلى أن برامج التدريب تشمل: البيئة، والبرمجيات، والبيانات، والمستخدمين.

وتحدث رئيس الهيئة عن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنها تشمل منصة إلكترونية لخدمات المؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات، بجانب أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تحقق منظومة عمل موحدة، بالإضافة إلى إحداث تكامل إلكترونى مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهات الخاصــة.

كما تشمل المنظومة قواعـد بيانات مركزية موحدة، ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الأداء للعاملين فى تنفيذ الخدمات التأمينية "مع التحييد الكامل للعنصر البشرى"، فضلا عن نظـم دفع إلكترونى متعـددة، ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكترونى مركزى متكامل مع نظام المعلومات.

وفيما يتعلق بموقف الربط مع الجهات الخارجية، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم بالفعل تنفيذ الربط مع عدد من الجهات والهيئات والمصالح الحكومية، كما أنه جار تنفيذ برامج للربط بين عدد من الجهات الأخرى، على أن يتم الانتهاء من الربط مع مختلف الجهات المتبقية تباعا.