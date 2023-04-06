ليلة كروية ممتعة.. ريال مدريد خطف برشلونة برباعية ومصطفى محمد تأهل لنهائي كأس فرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 صباحاً - أقيم أمس الأربعاء 5 - 4 - 2023 عدد كبير من المباريات، أبرزها مواجهة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتى شهدت تسجيل عدد من الأهداف.
أهداف مباريات كأس ملك إسبانيا
برشلونة 0 - 4 ريال مدريد
أهداف مباريات الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 1 - 0 برينتفورد
وست هام 1 - 5 نيوكاسل يونايتد
أهداف مباريات كأس ألمانيا لايبزيج 2 - 0 بوروسيا دورتموند
أهداف مباريات كأس إيطاليا كريمونيزي 0 - 2 فيورنتينا
أهداف مباريات كأس فرنسا نانت 1 - 0 ليون