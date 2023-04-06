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ليلة كروية ممتعة.. ريال مدريد خطف برشلونة برباعية ومصطفى محمد تأهل لنهائي كأس فرنسا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 10:27 صباحاً - أقيم أمس الأربعاء 5 - 4 - 2023 عدد كبير من المباريات، أبرزها مواجهة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتى شهدت تسجيل عدد من الأهداف. 


أهداف مباريات كأس ملك إسبانيا 

 

برشلونة 0 - 4 ريال مدريد 

 

 

أهداف مباريات الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 1 - 0 برينتفورد

وست هام 1 - 5 نيوكاسل يونايتد

أهداف مباريات كأس ألمانيا لايبزيج 2 - 0 بوروسيا دورتموند

أهداف مباريات كأس إيطاليا كريمونيزي 0 - 2 فيورنتينا

أهداف مباريات كأس فرنسا نانت 1 - 0 ليون

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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