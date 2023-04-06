العرابي: مجلس الشئون الخارجية يدعم ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 11:23 صباحاً - أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، ترحيب المجلس بترشيح وزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لجمهورية مصر العربية.

وأوضح العرابي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق اليوم الخميس، أن مجلس الشئون الخارجية سيضع هذا الأمر على جدول أعماله في كل الاتصالات والزيارات خلال الفترة المقبلة لتعزيز المرشح المصري.. مضيفا أن مصر صاحبة أكبر حضارة بالتاريخ لديها كل الفرص للفوز بهذا المنصب الدولي الكبير في ضوء ما تتمتع به من علاقات متميزة مع مختلف بلدان العالم، فضلًا عن ثقلها بإقليمها وبإفريقيا وبمنطقة المتوسط.

ولفت إلى أن الدكتور خالد العناني أستاذ جامعي ولديه مؤهلات وإنجازات ملموسة ومتعددة في عدة مجالات، وخبرة أكثر من 30 عاماً في التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بجانب إسهاماته في كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، داخل وخارج مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن اعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسته، ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).