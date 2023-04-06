«كن مستعدا».. التعليم العالى تطلق مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وفى إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية؛ لإطلاق برنامج "التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف" بتمويل مقدم من المملكة المتحدة.

وأكد عاشور اهتمام استراتيجية الوزارة بملف دعم المسار المهنى إذ تنتهج الوزارة المدخل الإقليمى لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وربطها بالتعليم العالى ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يسهم فى دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية فى المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل، من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أهمية التكامل بين المسار الأكاديمى والمهنى من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج فى الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل وتلبية متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، والتوجيه المهنى، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية وتنمية مهارات وقدرات الشباب، للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة فى دعم النمو الاقتصادى الشامل فى جميع أنحاء البلاد، وتوفير بيئة مناسبة لسوق العمل والتى من شأنها ربط مخرجات التعليم العالى بمؤهلات الخريجين، وتلبية الاحتياج الفعلى لرجال الصناعة فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الوزارة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتستهدف المبادرة توفير التدريب اللازم لأكثر من 2000 شاب، وإيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام الجارى، من خلال التمويل الذى توفره الجهة المانحة وهى برنامج المعونة البريطانية (UKAid)، بالشراكة مع مؤسسة iCareer ومؤسسة الألفى.

ويمكن التقديم فى المبادرة من خلال الرابط التالى: https://bereadyeg.com/