حياة كريمة.. قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا فى الشرقية والوادى الجديد



جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان صحفى، أن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل"، والمحافظات المقرر إجراء القوافل بها هى الشرقية والوادى الجديد.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.